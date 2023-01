SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Jeremy Renner, 51, conhecido por interpretar o Gavião Arqueiro de "Os Vingadores", foi submetido a uma cirurgia nesta segunda-feira (2) após um acidente com uma máquina de remover neve, no dia de ano novo. Ele continua internado na unidade de terapia intensiva de um hospital em estado crítico, mas estável.

O representante do ator disse à People que ele sofreu trauma torácico e lesões ortopédicas após ser atropelado por uma máquina removedora de neve em sua casa em Lake Tahoe, Nevada, região bastante afetada pela nevasca que assola os Estados Unidos. Ele foi a única vítima do acidente.

O ator teve um ferimento grave em uma das pernas que causou grande perda de sangue, mas um vizinho médico conseguiu colocar um torniquete até a chegada dos paramédicos. Ele foi levado em uma ambulância aérea para um hospital.

Uma fonte disse ao TMZ que os ferimentos do ator são extensos na perna e outras partes do corpo. Ele estava sozinho no momento do acidente e tentava abrir caminho para sair de sua casa após uma forte tempestade de neve no ano novo.

Um representante de Renner disse que a família está no hospital com o ator e ele está recebendo excelentes cuidados. Os familiares agradeceram aos bombeiros, resgate, médicos, enfermeiros que cuidaram do astro e aos fãs pela demonstração de carinho e apoio.