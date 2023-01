SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mark Ruffalo, de 55 anos, pediu orações para o amigo Jeremy Renner, 51, que sofreu grave acidente ao se envolver com uma máquina de remover neve em casa. Os atores são colegas de elenco de filmes do universo da Marvel. Enquanto Ruffalo interpreta Hulk, Renner dá vida ao Gavião Arqueiro.

"Orações para o nosso irmão Jeremy Renner por uma recuperação plena e rápida. Por favor, enviem boas vibrações para ele", escreveu o astro de Hollywood ao compartilhar uma publicação do site Entertainment Tonight que noticiava o acidente envolvendo o ator no Instagram.

Na Marvel, os dois trabalharam em produções como "Vingadores" (2012), "Vingadores: Era de Ultron" (2015) e "Vingadores: Ultimato" (2019).

De acordo com informações mais recentes, Renner já passou por duas cirurgias desde que sofreu o grave acidente.

A informação foi divulgada pela CNN americana, que citou uma fonte próxima ao ator. Segundo a emissora, o intérprete do Gavião Arqueiro segue internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

O acidente aconteceu na manhã de domingo (1º) na propriedade do ator na cidade de Reno, nos Estados Unidos. Segundo representantes, o estado de saúde de Jeremy Renner é "crítico, mas estável".

Uma testemunha disse ao site TMZ que uma máquina de remover neve passou por cima da perna do ator, que também teve traumas no tórax. O acidente deixou muito sangue no local, praticamente uma "cena de crime". Outro vizinho, que é médico, teria conseguido colocar um torniquete na perna até a chegada dos paramédicos.