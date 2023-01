SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A chef de cozinha Paola Carosella vai comandar um programa no GNT, canal do grupo Globo. Alma de Cozinheira deve estrear ainda no primeiro semestre deste ano. Na atração, ela receberá convidados famosos para jantar e conversar sobre temas como histórias de vida, família e amores que se conectem com os pratos servidos.

Paola também dará o passo a passo das receitas.

Segundo ela, o projeto foi sendo desenvolvido ao longo de vários anos. "O Alma de Cozinheira vai me colocar num novo lugar, o de receber, o lugar de anfitriã."

"Em todos os meus anos como cozinheira eu me refugiei no anonimato da cozinha, minhas conversas foram sempre com panelas, fogos e ingredientes", diz.

"Agora vou sair um pouco da cozinha e sentar à mesa com pessoas que admiro, deixando minha inquietude e olhar encantado pelo Brasil e sua gente guiar conversas saborosas, deliciosas, leves ou profundas, como as conversas que acontecem ao redor da mesa, quando a boa comida e as almas curiosas se encontram e entregam", acrescenta

Além da atração no GNT, Paola também voltará a ser jurada em um reality culinário, mas desta vez na Globo. Conhecida do grande público por sua participação durante seis anos no MasterChef, da Band, ela deixou o programa em janeiro de 2021.

Agora, vai integrar o time do reality Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua, que terá apresentação de Leandro Hassum, na Globo.

O programa consiste em uma competição que escala duplas de mãe e filho, sendo pelo menos um deles famoso.