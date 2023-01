SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) -Jeremy Renner já passou por duas cirurgias desde que sofreu um acidente envolvendo uma máquina de remover neve.

A informação foi divulgada pela CNN americana, que citou uma fonte próxima ao ator. Segundo a emissora, o intérprete do Gavião Arqueiro segue internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

O acidente aconteceu na manhã de domingo (1º) na propriedade do ator na cidade de Reno, nos Estados Unidos. Segundo representantes, o estado de saúde de Jeremy Renner é "crítico, mas estável".

Uma testemunha disse ao site TMZ que uma máquina de remover neve passou por cima da perna do ator, que também teve traumas no tórax. O acidente deixou muito sangue no local, praticamente uma "cena de crime". Outro vizinho, que é médico, teria conseguido colocar um torniquete na perna até a chegada dos paramédicos.

