SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dono do UFC, maior campeonato de luta do mundo, Dana White foi flagrado agredindo a própria mulher, Anne, numa boate. Ambos discutiam quando ela acertou um tapa no rosto dele. Então, o empresário reagiu na mesma moeda.

Segundo o site TMZ, o casal celebrava o Réveillon em uma casa noturna de Cabo San Lucas, no México. Os dois estão casados há mais de 25 anos e, segundo Dana, essa teria sido a primeira vez que algo do tipo aconteceu.

Fontes ao site afirmaram que os dois pareciam bêbados. Depois da confusão, amigos do casal os separaram, mas tudo já havia sido visto por uma multidão que curtia a festa.

Ao TMZ, Dana se explicou: "Você me ouviu dizer por anos: 'Nunca há uma desculpa para um cara colocar as mãos em uma mulher', e agora estou aqui falando sobre isso", disse. Ele contou que o casal já se desculpou e que agora querem se preservar.

Anne também deu sua versão. "Dana e eu estamos casados há quase 30 anos. Na véspera de Ano Novo as coisas ficaram fora de controle, em ambos os lados. Conversamos sobre isso em família e pedimos desculpas um ao outro. Só espero que as pessoas respeitem nossa privacidade pelo bem de nossos filhos."