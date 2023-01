SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A programação paulistana de teatro começa o ano recheada de opções para todas as idades. Com o sucesso que a versão brasileira de "Grease" fez em 2022, o espetáculo retorna aos palcos de São Paulo em janeiro deste ano.

Inspirado no musical da Broadway de 1971, a trama retoma canções que marcaram o público, além de composições inéditas. Quem assina a direção da peça é Ricardo Marques, que produziu os musicais "Ghost", "A Era do Rock" e "Castelo Rá-Tim-Bum" no Brasil e foi premiado em Londres pela produção de "De Volta Para o Futuro".

Outro musical que chega a São Paulo neste mês tem roteiro, direção e participação de Oswaldo Montenegro. "Let It Be ? Uma História de Amor ao Som dos Beatles" é protagonizada por um companheiro de longa data do músico, o cantor Zé Alexandre.

Saindo dos musicais, "Uma Relação Tão Delicada" é o espetáculo idealizado e interpretado pela atriz Rita Guedes. A peça foi inspirada no texto da autora francesa Loleh Bellon e se aprofunda nas fragilidades e singularidades da relação entre mãe e filha.

Em clima de férias escolares, os espetáculos e musicais infantis ocupam a agenda tanto nos dias úteis, para os familiares que também estão de recesso, quanto aos finais de semana. Clássicos de William Shakespeare e Antonio Vivaldi servem como inspiração para produções adaptadas à linguagem das crianças.

Confira as dez peças que chegam aos teatros de São Paulo em janeiro.

CHAPEUZINHO VERMELHO EM UMA SURPRESA PARA O LOBO

Inspirado no clássico conto infantil, o espetáculo aposta na interatividade para ensinar sobre alimentação saudável durante a apresentação. Na trama, a cesta de doces que a Chapeuzinho leva para sua avó é composta de frutas que as crianças da plateia escolhem junto com a protagonista.

Direção: Leonardo Cassano. Com: Tamires Faustino, Yasmin Escobar e Lucas Lopes

Teatro Uol - Shopping Pátio Higienópolis - av. Higienópolis, 618, Higienópolis, região oeste, tel. 3823-2323. 3 anos. Ter., às 16h. De 10/1 a 31/1. R$ 70, em teatrouol.com.br

DILEMA DO MÉDICO

O texto escrito por Bernard Shaw em 1906 é encenado pela primeira vez no Brasil sob a direção da atriz Clara Carvalho no auditório do Masp. A cenografia do espetáculo conversa com a arquitetura do museu por meio de painéis inspirados na estrutura criada pela arquiteta Lina Bo Bardi para a disposição dos quadros no local. Na trama, um médico que encontra a cura para a tuberculose só pode atender mais um paciente em sua clínica e precisa escolher entre outro profissional da saúde e um artista plástico. O que a princípio se mostra como uma sátira médica, então, dá lugar a uma reflexão sobre a potência da arte e a eternização da vida por meio dela.

Direção: Clara Carvalho. Elenco: Sergio Mastropasqua, Iuri Saraiva e Bruna Guerin

Masp - av. Paulista 1.578, Bela Vista, região central. 14 anos. Sex. e sáb., às 20h; dom., às 19h. De 20/1 a 26/3. R$ 60. masp.org.br

ENTRE MUNDOS

A diretora Elisa Rossin propõe uma experiência sensorial ao público infantil ?sem utilizar palavras, a história é contada por meio de máscaras teatrais. A narrativa visual acompanha duas criaturas que descobrem um portal capaz de transportá-las por diferentes dimensões, permitindo que elas conheçam lugares inusitados e inesperados. A dramaturgia é construída em cenas curtas e independentes que se complementam com a experiência imaginativa de cada um dos pequenos espectadores.

Direção: Elisa Rossin. Com: Gabriel Bodstein e Gabriela Cerqueira

Sesc Ipiranga - rua Bom Pastor, 822, Ipiranga, região sul, Instagram @sescipiranga. Livre. Dom., às 11h. De 15/1 a 12/2. R$ 7,50 a R$ 25 em sescsp.org.br

GREASE

O musical que esteve em cartaz em junho de 2022 retorna aos palcos em janeiro deste ano devido ao sucesso entre o público. A versão brasileira com músicas em português é inspirada no espetáculo da Broadway de 1971. Agora, o romance entre Sandy e Danny passa por questões mais profundas e modernas como feminismo e desconstrução de estereótipos.

Direção: Ricardo Marques. Com: Tiago Prado, Luli e Alice Zamur

Teatro Claro SP ? Shopping Vila Olímpia - r. Olimpíadas, 360, Vila Olímpia, região oeste, tel. (11) 3448-5061. Qui. a sáb., às 21h; dom., às 19h. De 5/1 a 5/3. R$ 80 a R$ 200, em sympla.com.br

O INVENTOR DE SONHOS

Dois aprendizes de Leonardo da Vinci entram em seu ateliê para tentar desvendar seus segredos e encontram uma máquina do tempo. Os jovens acidentalmente avançam 500 anos no tempo e chegam a 2021, levando junto o porteiro do local, Michelangelo. Os três vivem aventuras e encenam as fábulas do mestre para os habitantes do futuro.

Direção: Pamela Duncan. Com: Paulo Arapuã, Ricardo Moraes e Sol Leão

Teatro Uol - Shopping Pátio Higienópolis - av. Higienópolis, 618, Higienópolis, região oeste, tel. (11) 3823-2323. 3 anos. Qua., às 16h. De 2/1 a 25/1. R$ 70, em teatrouol.com.br

LET IT BE ? UMA HISTÓRIA DE AMOR AO SOM DOS BEATLES

Projeções, trechos de filmes e a voz de Oswaldo Montenegro compõem a metalinguagem do espetáculo dirigido e roteirizado pelo músico. Na trama, um cantor participa de um teste para um musical de Montenegro interpretando canções dos Beatles, o público assiste à audição enquanto embarca nas histórias das músicas. O protagonista é vivido por Zé Alexandre, cantor que venceu o reality The Voice+ em 2021.

Direção: Oswaldo Montenegro. Com: Zé Alexandre e Oswaldo Montenegro

Teatro das Artes - Shopping Eldorado - av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, região oeste, tel. (11) 3034-0075. 10 anos. Sex. e sáb., às 21h; dom., às 19h. De 13/1 a 26/2. R$ 40 a R$ 100 em sympla.com.br

UMA RELAÇÃO TÃO DELICADA

O espetáculo que foi visto por mais de 9.000 pessoas no Rio de Janeiro chega aos palcos da capital paulista. Inspirada no texto da francesa Loleh Bellon, a peça idealizada por Rita Guedes é vivida por ela e Amanda Acosta, que interpretam mãe e filha. A relação das duas é acompanhada pelo público em uma dinâmica que se inverte com a maturidade e independência da filha e a velhice e perda de autonomia da mãe. Nesse contexto, as tensões, incompreensões e cobranças entre as duas entram em choque em cenas que se confundem no tempo.

Direção: Ary Coslov. Com: Rita Guedes e Amanda Acosta

Teatro Uol - Shopping Pátio Higienópolis - av. Higienópolis, 618, Higienópolis, região oeste, tel. (11) 3823-2323. 14 anos. Sex., às 21h; sáb. e dom., às 20h. De 6/1 a 26/02. R$ 70 a R$ 120, em teatrouol.com.br

REVISTA BABADEIRA

Este é outro espetáculo que explora a metalinguagem chega aos palcos em janeiro. A adaptação dirigida por Neyde Veneziano utiliza o gênero teatro de revista de forma atualizada e diversa. Na trama, duas drag queens apresentadoras estão em busca do tema de seu novo texto dramático. Após recorrerem aos deuses do Olimpo para buscar inspirações, encontram um jovem expulso de casa por seu pai homofóbico que passa a conduzir a história em uma celebração à liberdade.

Direção: Neyde Veneziano. Com: Alexia Twister, Antonia Pethit e Aprill XO

Espaço Cia da Revista ? al. Nothmann, 1.135, Santa Cecília, região central, tel. (11) 3791-5200. 16 anos. Sex. e sáb., às 21h; dom., às 19h. De 20/1 a 19/3. Grátis, retirada no local

SONHO DE UMA NOITE DE VERÃO

A adaptação do texto clássico de William Shakespeare chega aos palcos de São Paulo. A linguagem poética original é mantida, mas passa por modificações para a compreensão do público infantil. Na trama, uma jovem prometida em casamento se apaixona por outro rapaz e decide fugir com ele para viver o amor proibido. Em uma série de encontros e desencontros, os dois vivem uma noite mágica entre seres encantados que possuem uma poção do amor.

Direção: Luccas Papp. Com: Anna Luiza Cuba, Beatriz Galoro e Eduardo Martins

Teatro das Artes - Shopping Eldorado - av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, região oeste, tel. (11) 3034-0075. Livre. Sáb. e dom., às 15h. De 7/1 a 26/2. R$ 60 a R$ 80

VIVA VIVALDI FORMIGA AMIGA

O espetáculo que mistura a fábula "A Cigarra e a Formiga" e a obra "As Quatro Estações", do compositor italiano Antonio Vivaldi, parte da dúvida do que aconteceria caso a formiga comprasse seu próprio formigueiro. O musical mescla o clássico com gêneros como rock, rap, samba e forró em canções originais executadas ao vivo. Na história, a protagonista que sonha em comprar um formigueiro não tem dinheiro suficiente para a aquisição e precisa alugá-lo. Pouco tempo depois, o lugar é invadido pela cigarra cantora.

Direção: Glaucia Franchi. Com: Gabriela Stampacchio, Marcella Almeida e Talita Gouveia. Teatro West Plaza - av. Antártica, 408, Água Branca, região oeste, tel.(11) 2649-1688. Livre. Dom., às 15h. De 8/1 a 26/2. R$ 60, em ingressoparatodos.com.br