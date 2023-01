SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Parece que Larissa Manoela e a mãe, Silvana Santos, não começaram o ano novo muito bem. Isso porque Silvana deu unfollow na filha e no genro no Instagram, e levantou suspeitas sobre um desentendimento na família.

Porém, ela continua a seguir o ex namorado da filha, Leo Cidade, e chegou a comentar "saudades" em uma publicação dele. Agora, Silvana se manifestou sobre o caso e disse que é "muito sensível e suscetível às pistas específicas" que a levaram a perceber que "algo não estava certo".

"Por isso nunca baixei a guarda e continuo alerta quando sinto alguma coisa errada, principalmente se houver outras pessoas tentando silenciá-la ou contradizê-la. Eu me sentindo uma guardiã a fim de relacionar as informações emocionais com as racionais. Eu me sentindo uma guardiã a fim de relacionar as informações emocionais com as racionais para tomar decisões com segurança", continuou, em entrevista ao Na Telinha.

A empresária e sócia da atriz ainda disse não é a primeira vez que sente a "intuição de mãe" e que o sentimento "não falha". "Confiar nos meus sentimentos e agir de acordo com o meu coração, pois não é a primeira e não será a última vez que eu senti, alertei e provei que intuição de mãe. As mães sabem e não sabem como sabem", concluiu.

Larissa Manoela e André Luiz Frambach anunciaram o noivado em dezembro, após assumirem o namoro em julho. "Noivos. A vida é feita de ciclos e agora começamos mais um. Para a vida toda", escreveu a atriz na legenda da publicação.

Agora, os pombinhos estão curtindo a Disney, onde passaram o fim de ano juntos.