SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora digital Dora Figueiredo anunciou que vai dar uma pausa das redes sociais neste começo de ano. Como um dos nomes sugeridos para uma possível participação da edição do BBB 23, que começa em 16 de janeiro, o sumiço foi encarado pelos seguidores como um indicativo de que ela vai começar o confinamento antes do reality.

"Finalmente eu vou tirar férias da internet, nem acredito! Sei que vocês vão sentir falta (de me dar hate) mas preciso descansar para conseguir ter forças para esse ano! Vou dar uma leve sumidinha, mas já volto", escreveu no Twitter. Com os comentários na publicação, Dora afirmou que o descanso vai ser "mesmo para férias".

A edição deste ano passará por algumas mudanças, como o valor do prêmio, que poderá ser mudado ao longo da edição. Há boatos de que a atriz Cleo Pires e o cantor Vitão estarão no grupo "camarote".