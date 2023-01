SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Xuxa Meneghel se incomodou com a expressão de algumas pessoas em uma foto publicada por Kely Nascimento, uma das filhas de Pelé, do velório do jogador. "Q forte essa imagem... mas pq tem gente sorrindo??", comentou na publicação.

Grande parte dos internautas discordaram de Xuxa nos comentários. "É proibido lembrar de momentos bons com o falecido e sorrir?", questionou uma pessoa. "Não vejo isso como uma falta de respeito. Cada um sofre a sua maneira", publicou outra.

Outros concordaram com o comentário de Xuxa "Porque tá cheio de gente totalmente sem noção", responde um usuário à pergunta da apresentadora.

Internautas também aproveitaram a deixa para comentar sobre a ausência da apresentadora no velório.

"Por que ao invés de perder seu tempo criticando a imagem não usou o mesmo para ir à vila Belmiro se despedir do rei?", questiona um comentário.

Xuxa e Pelé namoraram por seis anos. Os dois se conheceram em uma sessão de fotos para uma capa da revista Manchete. A apresentadora tinha 17 anos na época.

"[Pelé foi] uma pessoa importante para mim, talvez o meu primeiro amor", afirmou em entrevista ao jornalista Luis Erlanger em 2021. "Todo mundo que estava comigo dizia: 'Nossa, como ela está apaixonada, como ela está de quatro pelo Pelé'", completou.