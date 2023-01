SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bad Bunny está sendo criticado na internet após viralizar um vídeo que mostra o cantor arremessando o celular de uma fã em direção ao mar nesta segunda-feira (2). A fã abordou o artista na República Dominicana, onde o cantor passa férias.

No vídeo, o cantor caminha com outras pessoas quando a fã se aproxima filmando. O cantor se irrita e arremessa para longe o celular. Ao fundo, alguém pede que respeitem o espaço do cantor.

Após a repercussão, Bad Bunny se manifestou nas redes sociais -não para se desculpar, mas para criticar os fãs que o abordam daquela forma.

"Quem se aproximar de mim para me cumprimentar, me dizer algo ou apenas me conhecer sempre receberá minha atenção e meu respeito. Quem vier colocar um celular na minha cara, vou considerar como o que é, uma falta de respeito e tratarei da mesma forma."