O Cine-Theatro Central está com Chamada Pública aberta para inscrições para ocupação artística aberta para o período que vai do dia 1º de março de 2023, ao dia 29 de fevereiro de 2024. As propostas de eventos deverão ser submetidas até o dia 22 de janeiro de 2023, por meio de formulário eletrônico disponível no edital.

A seleção disponibiliza 60 agendamentos para a Chamada Pública e 45 datas para atendimento de demanda espontânea, destinados a espetáculos de teatro adulto e infantil, dança, música, conferências, palestras, formaturas e eventos afins.

As datas reservadas para a Chamada Pública que não forem ocupadas serão repassadas para a categoria demanda espontânea, na qual há disponibilidade para agendamento a qualquer momento, no período previsto pelo edital, desde que solicitadas com mínimo de 30 dias de antecedência do evento.

Podem se inscrever pessoas jurídicas (produtores teatrais, associações de classe, entidades, grupos de artistas em teatro, entre outros) e pessoas físicas, desde que comprovem por meio de documentação o mínimo de três anos de experiência prévia, capacidade técnica e operacional para execução das atividades previstas e cumprimento das metas estabelecidas.

No momento da submissão do formulário eletrônico, o proponente deverá preencher todas as informações e enviar os anexos requisitados, de modo a auxiliar o Conselho Diretor do Cine-Theatro Central na avaliação e escolha dos projetos. Para seleção das propostas serão utilizados os critérios para julgamento previstos no Sistema Nacional de Cultura, que estabelece, dentre outros, a avaliação de mérito, relevância cultural e diversidade.

De acordo com o cronograma do edital, a divulgação do resultado final, após eventuais recursos, deve acontecer até 8 de fevereiro. A ocupação do espaço via edital, conforme a direção do espaço, busca dar transparência ao processo e tornar democrático o acesso de produtores e artistas ao mais antigo e tradicional teatro da cidade.





