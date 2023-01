SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O cantor sertanejo Wallas Arrais, de 29 anos, sofreu um acidente de carro, na manhã desta terça-feira (3), após deixar a cidade de Aracaju, no estado de Sergipe. Apesar do susto, ele e os passageiros do veículo se encontram bem e sem ferimentos.

O carro do artista colidiu com um caminhão na saída da cidade de Aracaju após perder o controle ao passar em alta velocidade em uma lombada. A informação foi dada pelo site Metrópoles e confirmada pelo artista em seu perfil no Instagram.

Além Wallas Arrais, o veículo contava com as presenças da namorada do artista, o irmão dele e o motorista. Apesar do forte impacto, ninguém saiu ferido ou precisou ser levado para uma unidade hospitalar.

Circulam fotos nas redes sociais do carro do cantor sertanejo com a parte da frente destruída em virtude da colisão com o caminhão.

Por meio dos stories no Instagram, Wallas informou que os envolvidos no acidente estão bem e agradeceu as mensagens de carinho recebidas após a notícia da colisão se tornar pública.

"Boa noite, galera. Vim avisar que estamos todos bem. Glória a Deus mil vezes por mais um livramento. Tanto eu, quanto minha namorada, meu irmão e o motorista estamos todos bem após o acidente", anunciou ele.

"Obrigado a todos que enviaram mensagens, oraram e se preocuparam conosco. Vocês são especiais demais na minha vida. Obrigado e desculpem a demora em dar notícias", completou.

A reportagem entrou em contato com a equipe de Wallas Arrais para colher mais detalhes do acidente, mas até o fechamento desta matéria não obteve resposta. O espaço segue aberto para manifestação.

SEGUNDO ACIDENTE EM OITO MESES

Em meio do ano passado, Wallas Arrais também estampou as manchetes dos sites de notícias em virtude de um carro em Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco. O artista não se feriu com a colisão.

"Quando falo que sou um cara muito abençoado, é disso aqui que eu falo, ó. Tantos livramentos que já tive na vida e isso aqui foi só mais um deles. Olha a altura disso aqui, que acabei de praticamente capotar meu carro", comemorou ele.