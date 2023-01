SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Jeremy Renner, 51, conhecido por interpretar o Gavião Arqueiro de "Os Vingadores", compartilhou nesta terça-feira (3) no Instagram a primeira foto no hospital após o grave acidente que sofreu no dia de Ano Novo. Ele foi atropelado por uma máquina de remover neve e foi levado em estado grave em uma ambulância aérea a um hospital da região, onde permanece internado.

Na imagem, ele aparece deitado em uma cama de hospital respirando com ajuda de oxigênio. "Obrigado a todos pelas palavras de carinho. Estou confuso agora para digitar. Mas eu mando amor para todos", diz a legenda do post na rede social.

Vários famosos comentaram o post do ator e desejaram recuperação rápida. "Rápida recuperação amigo. Enviando amor do seu jeito!", escreveu o ator Chris Hemsworth. "Orações contínuas do seu jeito", comentou o ator Chris Pratt. "Recuperação rápida", disse a modelo e apresentadora Heidi Klum.

Antes da publicação de Renner no Instagram, os atores Mark Ruffalo e Cris Evans usaram as redes sociais para pedir orações para o ator. "Orações para o nosso irmão Jeremy Renner por uma recuperação plena e rápida. Por favor, enviem boas vibrações para ele", escreveu Ruffalo no stories do Instagram.

Evans compartilhou uma foto com o ator no Instagram. "Jeremy Renner permanece nos cuidados intensivos em estado crítico, mas estável após ser submetido a cirurgia por traumatismo no peito e lesões ortopédicas. Rezando por uma recuperação rápida", escreveu na legenda da foto.

O representante do ator disse à People que ele sofreu trauma torácico e lesões ortopédicas após ser atropelado por uma máquina removedora de neve em sua casa em Lake Tahoe, Nevada, região bastante afetada pela nevasca nos Estados Unidos. Ele foi a única vítima do acidente.

O ator teve um ferimento grave em uma das pernas que causou grande perda de sangue, mas um vizinho médico conseguiu colocar um torniquete até a chegada dos paramédicos. Ele foi levado em uma ambulância aérea para um hospital.

Uma fonte disse ao TMZ que os ferimentos do ator são extensos na perna e outras partes do corpo. Ele estava sozinho no momento do acidente e tentava abrir caminho para sair de sua casa após uma forte tempestade de neve no ano novo.

Sgundo a prefeita de Reno Hillary Schieve, o ator parou o que estava fazendo para ajudar um motorista com um carro encalhado e acabou atropelado pela máquina de remover neve. "Ele estava ajudando alguém preso na neve. Ele está sempre ajudando os outros?, disse.

Um representante de Renner disse que a família está no hospital com o ator e ele está recebendo excelentes cuidados. Os familiares agradeceram aos bombeiros, resgate, médicos, enfermeiros que cuidaram do astro e aos fãs pela demonstração de carinho e apoio.

A equipe de investigação de acidentes graves do escritório do xerife está investigando o caso. O escritório do xerife disse que o ator foi o único envolvido no incidente.