SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O mundo viu a comoção em torno da morte do Rei Pelé, aos 82 anos. Porém, muita gente não sabe quem são as pessoas que ficaram mais próximas dele no decorrer de sua vida. Dentre muitas paixões e filhos, Pelé tinha uma família grande.

MÃE E PAI

Dona Maria Celeste é a mãe de Pelé, atualmente com 100 anos e moradora de Santos. Já o pai, já falecido, era João Ramos do Nascimento, conhecido como Dondinho, que morreu em 1996. Dondinho também foi jogador e, segundo Pelé, dos bons.

AS MULHERES DE PELÉ

Em 1963, aos 23 anos, o então jogador do Santos Futebol Clube teve um rápido relacionamento com Anísia Machado, e com ela teve uma filha de nome Sandra. Foi só com exames de DNA (ele contestava os resultados e era preciso refazê-los) que Sandra conseguiu o direito de usar o sobrenome do pai.

Em 1966, quando tinha 26 anos, ele se casou com Rosemari de Reis Cholbicon, com quem teve três filhos. A relação, porém, chegou ao fim em meados de 1980.

Entre 1981 e 1986, o ex-jogador namorou Xuxa Meneghel. Ela estava prestes a completar 18 anos, e ele tinha 41. Em seu livro "Memórias" (272 págs. editora Globo), Xuxa afirma que tem "sentimentos contraditórios" quando pensa na época do namoro. Ela também lembra ter sido traída inúmeras vezes.

No início da década de 1990, Pelé começou a namorar a cantora gospel Assiria Seixas Lemos, que adotou o sobrenome dele e se tornou Assiria Nascimento. Com ela, se casou em 1994 e teve filhos gêmeos.

A última mulher foi a empresária Márcia Aoki, 56, com quem se casou e 2016, mas que já conhecia desde a década de 1980. Ela é natural de Penápolis (479 km de SP) e ficou a todo momento ao lado do caixão do marido.

OS FILHOS DO REI

Edinho, 52, Jennifer, 43 e Kely, 54 são os filhos que ele teve com Rosemeri. Edinho foi jogador e hoje é treinador de futebol. Já Kely, a mais velha, é formada em artes visuais e mora em Nova York.

Os gêmeos Celeste e Joshua, 26, são fruto da relação dele com a cantora gospel Assiria Seixas Lemos, com quem o casamento durou 14 anos e terminou em 2008. Joshua tentou carreira no futebol, mas não conseguiu.

OS IRMÃOS

Maria Lúcia é a irmã mais velha de Pelé, hoje com 78 anos, que mora com a mãe Celeste em Santos. Ela chegou a ir ao hospital visitar Pelé. O outro irmão do Rei é Jair, conhecido como Zoca, que também foi jogador e morreu em 2020 vítima de complicações de um câncer de próstata, aos 77 anos.

OS HERDEIROS NÃO RECONHECIDOS OU FORA DO CASAMENTO

Em 1996, Sandra conseguiu na Justiça levar o sobrenome de Pelé que nunca a reconheceu. Isso aconteceu dez anos antes de ela morrer, vítima de um câncer. Pelé não compareceu ao enterro.

Octávio Felinto Neto, 24, e Gabriel Arantes do Nascimento, 22, netos de Pelé e filhos de Sandra afirmaram terem perdoado o avô momentos antes de sua morte.

Em 2002, o ex-jogador assumiu a paternidade de Flávia Cristina Kurtz, na época com 34 anos, que nasceu em Porto Alegre (RS). Ela é fruto de um relacionamento com a então estudante de jornalismo Lenita Kurtz. Pelé conheceu a herdeira fisioterapeuta em 1994.