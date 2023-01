SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anitta, a brasileira que ganha cada vez mais espaço na cena musical internacional e na mídia estrangeira, falou sobre a indicação ao Grammy na categoria Revelação do Ano. Quando as indicações foram divulgadas em novembro do ano passado, ela postou que nunca imaginou que isso iria acontecer.

Agora, a cantora ainda se mostra surpresa pela nomeação e diz que foi "inesperado". "É muito especial, me senti incrível. Algumas pessoas no Brasil diriam que não sou uma artista nova, mas trabalho no Brasil há 12 anos. Aqui nos Estados Unidos estou apenas começando'.

Ela ainda disse que, esta nova etapa é totalmente diferente, como "começar uma carreira do zero". "É tão diferente e difícil atingir este outro nível, e trabalhar em um mercado diferente. Para mim é uma revelação pois é uma nova carreira, do zero", explica em entrevista à Billboard News.

Sobre a aceitação e acolhimento do público internacional com as músicas em português, Anitta diz que acredita que será bem recebido e afirma que está trabalhando em um novo álbum que está sendo inspirado no funk carioca.

"Não é fácil fazer as coisas aconteceram no meu idioma pois as pessoas não estão acostumadas com a sonoridade ainda. Mas agora, nos meus shows, as pessoas gostam do meu português. Para isso acontecer, você precisa construir passo a passo. Agora sinto mais liberdade para mostrar a minha cultural e me mostrar mais. Com esse novo álbum, as pessoas vão pensar 'ah, ok, então isso é ela mesmo'', finalizou.