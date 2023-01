BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Pedro Scooby, 34, apareceu no Instagram em uma foto inédita com a filha Aurora, que está internada na UTI. Com a menina no colo, ele comemorou a melhora da caçula.

O momento foi compartilhado nesta quarta (4) pela esposa do surfista, a modelo Cintia Dicker. "Eu amo vocês", escreveu na legenda, homenageando pai e filha.

No dia 2 de janeiro, o ex-BBB contou que, pela primeira vez, a bebê conseguiu tomar leite e celebrou. "Cheguei em casa da maternidade, mais notícia boa hoje. A Aurora tomou o primeiro leite! Notícia mais que incrível", disse ele.

Scooby ainda contou que, a partir de agora, a caçula poderá tomar o leite da mãe.

"Agora o leitinho da mamãe Cintia já está produzindo para ser entregue para a nossa pequena Aurora. Graças a deus a mamãe está cheia de leite e a gente está muito feliz. Daqui a pouco a mamãe volta para a maternidade", finalizou.