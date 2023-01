SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta quinta-feira (5) chega a primeira leva de filmes que estreiam nos cinemas de São Paulo em 2023. São cinco novos longas em cartaz, que abordam assuntos como a temática LGBTQIA+ e passam por gêneros como suspense, romance e aventura infantil.

"Decisão de Partir" é um deles. O novo filme do cineasta sul-coreano Park Chan-Wook, de "Oldboy", costura o enigma de um assassinato a uma história de amor. Ele está entre os favoritos ao Oscar de produção internacional e rendeu ao seu realizador o prêmio de direção no último Festival de Cannes.

Estreia também "Gato de Botas 2: O Último Pedido", segundo filme do personagem que deu as caras na franquia de sucesso "Shrek" Dessa vez, ele embarca em uma aventura com oito de suas nove vidas gastas.

Já "Emily" é a cinebiografia de Emily Brontë, autora de "O Morro dos Ventos Uivantes". Outro lançamento é "Segredos de Guerra", que trata de um triângulo amoroso entre um soldado e um piloto de guerra. Veja mais detalhes sobre as estreias:

Decisão de Partir

Dirigido por Park Chan-Wook, o filme parte do mistério de um homem que caiu do pico de uma montanha que precisa ser resolvido pelo detetive Hae-joon, o mais jovem inspetor do departamento de polícia da cidade de Busan. Enquanto a polícia suspeita da viúva, que não parece nem um pouco enlutada, ele a interroga e começa a nutrir interesse por ela.

Coreia do Sul, 2022. Direção: Park Chan-Wook. Com: Tang Wei, Park Hae-il, Kyung-Pyo Go. 16 anos

Emily

A vida e a carreira de Emily Brontë, uma das escritoras mais conhecidas mundialmente, são retratadas neste filme de forma provocativa. A protagonista se vê no meio de uma jornada transformadora, marcada por sua imaginação forte e nutrindo o desejo por ser ouvida. Enquanto isso, vive um amor proibido com Weightman.

Reino Unido, 2022. Direção: Frances O'Connor. Com: Emma Mackey, Alexandra Dowling, Fionn Whitehead. 14 anos

Gato de Botas 2: O Último Pedido

Após viver ousadias e perigos, o Gato de Botas começa a perceber que isso tem consequências e que é hora de maneirar nos excessos. Oito de suas nove vidas já foram gastas e, mesmo assim, ele embarca em uma missão ainda mais desafiadora.

Estados Unidos, 2022. Direção: Joel Crawford. Livre

Nossa Senhora do Nilo

Em Nossa Senhora do Nilo, um prestigioso internato católico de Ruanda, meninas adolescentes se preparam para fazer parte da alta elite do país. Vivendo as típicas travessuras da idade, e com a formatura se aproximando, elas se veem em meio a conflitos entre grupos étnicos locais e a realidade colonial, que culmina em uma guerra civil.

Bélgica, França, 2022. Direção: Atiq Rahi. Com: Amanda Santa Mugabekazi, Albina Sydney Kirenga, Malaika Uwamahor. 16 anos

Segredos de Guerra

Sergey, um jovem soldado da Força Aérea soviética, está contando os dias para o fim do serviço militar em plena Guerra Fria, até que embarca em um caso sexual e clandestino com um piloto de combate. Surge, ainda, um triângulo amoroso entre eles e Luisa, a secretária do comandante da base. O enredo é baseado na história real que deu origem ao livro "Ad Alpes: A Tale About Roman Life", de H. C. Nutting.

Reino Unido, 2021. Direção: Peeter Reban. Com: Tom Prior, Oleg Zagorodnii, Diana ozharskay. 14 anos