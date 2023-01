SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A nova temporada Big Brother Brasil (Globo), que estreia em 16 janeiro, pode pagar o maior prêmio da história do reality. O apresentador Tadeu Schmidt disse, em mais um spoiler oficial da emissora, que o vencedor pode levar mais de R$ 1,5 milhão ?valor pago na edição passada.

Na noite desta quarta-feira (4), a emissora compartilhou um vídeo do apresentador nas redes sociais dando pistas de como os participantes podem arrecadar dinheiro ao longo do confinamento. "Vai ser o maior prêmio da história. Quanto? Nem que eu quisesse poderia responder, conforme o jogo anda o prêmio aumenta", disse Schmidt.

Ao que tudo indica o prêmio deve aumentar à medida que o participante ganha provas. Em um post anterior, o apresentador falou que o prêmio aumenta à medida que os confinados disputam provas, como a do Anjo e do Líder. "Mas tem que saber jogar e vai ter jogada nova no BBB 23", afirmou Schmidt.