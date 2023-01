SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator americano Noah Schnapp publicou um vídeo no TikTok nesta quinta-feira (5) em que revelou ser gay, assim como seu personagem de "Stranger Things", Will Byers, que o alçou ao estrelato.

"Acho que sou mais parecido com Will do que eu pensava", afirmou, em tom de brincadeira, no vídeo, que já acumula quase 11 milhões de visualizações.

O ator afirmou que, quando revelou sua orientação sexual para os amigos e a família, "depois de 18 anos sentindo medo", ninguém ficou surpreso. "Todo mundo já sabia", disse.

O vídeo fez parte de uma série viral de publicações no TikTok sobre "coisas que não deveriam ser tão levadas a sério".

Will, que é um dos personagens principais do seriado, exibido pela Netflix, é apaixonado pelo seu melhor amigo, Mike, interpretado por Finn Wolfhard. Na quarta e última temporada, a paixão dos dois fica subentendida.