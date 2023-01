RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O ator, diretor e dublador Dennis Carvalho, 75, continua internado no Hospital Copa Star, em Copacabana, zona sul do Rio, por causa de uma septicemia -infecção generalizada, mas seu estado de saúde melhorou nas últimas 24 horas. De acordo com o boletim médico desta quinta-feira (5), ele tem reagido positivamente ao tratamento.

"O Hospital Copa Star informa que o paciente Dennis de Carvalho continua internado sob os cuidados de seus médicos assistentes e da equipe hospitalar. Seu quadro clínico é melhor, sendo que o quadro infeccioso no momento está controlado.", diz o boletim assinado pelos médicos Carlos Alberto Barros Franco e Bruno Celoria.

Dennis foi internado no dia 28 de dezembro e cinco dias depois, Deborah Evelyn, ex-mulher do diretor, revelou que a situação era delicada. "O quadro ainda é bastante grave mas ele estar estável já é uma boa notícia. Ele é forte e está lutando", disse em entrevista ao jornal O Globo. A atriz se casou com diretor em 1993 e estão separados desde 2012. Eles ficaram juntos durante 24 anos e são pais de Luiza, de 29 anos.

Carvalho trabalhou na TV Globo por 47 anos e junho teve o contrato encerrado. No currículo, ele tem 28 novelas como ator e interpretou nove personagens no cinema. Dirigiu 36 novelas entre elas "Malu Mulher", de 1979, "Vale Tudo", de 1988, "Desejos de Mulher", de 2002, "Como uma Onda", de 2004, e "Segundo Sol", de 2018. Como dublador, ele é a voz de Roger "Race" Bannon de Jonny Quest, Cabo Rusty em "Rin Tin Tin", Capitão Kirk em "Jornada nas Estrelas" e Jerry em "O Túnel do Tempo".