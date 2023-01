SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Salas de cinemas de várias partes do mundo ?inclusive de São Paulo? vão passar, apenas no dia 27 de janeiro, um show completo da cantora Billie Eilish que foi indicado ao Grammy deste ano na categoria de Melhor Filme Musical.

O especial "Billie Eilish Live At The O2 (Extended Cut)" registrou com 20 câmeras diferentes a apresentação da americana na O2 Arena, em Londres, sob a direção de Sam Wrench, que já trabalhou com nomes como Blur, BTS e Lizzo.

Em pouco mais de 90 minutos, Eilish mostra performances de canções como "Bury a Friend", "Happier Than Ever", "Everything I Wanted" que fazem parte de sua biografia e garantiram a ela sete prêmios Grammy até hoje. Ainda serão mostradas seis músicas inéditas que não foram para o corte oficial do filme.

Por aqui, a produção é passada em salas das redes Cinemark, Kinoplex, Cinépolis e UCI. A lista completa de cinemas, horários e ingressos pode ser vista em billieattheo2.com.

Billie Eilish é uma das headliners da edição deste ano do Lollapalooza Brasil, marcado para os dias 24, 25 e 26 de março em São Paulo.