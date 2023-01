RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O golpe do número falso de telefone pedindo dinheiro para família e amigos é antigo, mas continua fazendo vítimas. Desta vez, foi a vez de Carolina Dieckmann usar as redes sociais para denunciar que uma quadrilha estaria se passando por ela nesta sexta-feira (6). O irmão Bernardo acabou sendo um dos "premiados" com as trocas de mensagens, mas não caiu e até fez uma brincadeira com um dos bandidos. Ela ainda contou que o grupo usou um prefixo dos Estados Unidos, onde morou nos últimos seis anos, para conseguir convencer as pessoas sobre as transferências bancárias.

A atriz compartilhou um print da conversa do golpista com seu irmão. "Bom dia Bernardo. Tudo bem por aí? Agenda meu número novo", começou o criminoso se passando por Dieckmann. "Ah com certeza. Estava achando esquisito não conseguir falar com você", respondeu Bernardo que sentiu que era golpe, já que tinha falado com Carolina um pouco antes. "Sim. Aconteceu algo?", perguntou o bandido. Foi então que o irmão da atriz brincou: "O Flamengo contratou o Gerson. Queria só avisar", debochou.

"Se você tem uma família bem-humorada, está tudo resolvido. Cuidado", alertou a atriz que está no elenco da próxima novela das 19h da Globo, "Vai na Fé". Carolina reforçou que as pessoas ainda precisam ficar atentas para o perigo deste tipo de golpe. Em entrevista recente, a atriz revelou que tem estudado sobre leis e ações, já que irá interpretar uma advogada criminalista e professora de Direito, chamada Lumiar, na trama de Rosane Svartman.