SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ivete Sangalo, 50, elogiou a escolha da colega Margareth Menezes, 60, como ministra da Cultura do governo Lula. O comentário foi feito durante a gravação de seu novo EP, intitulado "Chega Mais", na última quinta-feira (5), em Salvador.

Em determinado momento do show, a cantora fez uma aceno a diversas artistas do Carnaval, brincando que tinha pegado uma peça emprestada de Daniela Mercury, Claudia Leitte, Alinne Rosa e Gilmelândia. "De Margareth eu peguei a força", completou.

"Que lindo Margareth [Menezes] ser a nossa ministra da Cultura", afirmou, segundo relato do G1 Bahia. "Nós sofremos, mas quando chegou a hora, vencemos."

Ivete já havia falado sobre a nomeação de Margareth no show que fez no Festival Virada Salvador, na madrugada do dia 29 de dezembro. "Alô, Margareth Menezes, luz na sua caminhada, eu te amo. Tamo junto!", disse pouco antes de cantar "Faraó (Divindade do Egito)", famosa na voz da colega.

As cantoras estarão de fato juntas no palco no próximo dia 15, durante um show na 5ª edição do Mercado Iaô, também em Salvador. O evento, que vai até 5 de fevereiro, terá as duas artistas baianas como atração principal em seu primeiro dia.