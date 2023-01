MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O ator, roteirista e humorista Bruno Mazzeo, que é torcedor fanático do Vasco publicou neste domingo (8) um relato emocionado por meio de um vídeo lamentando a morte do ídolo Roberto Dinamite.

"Sempre que me perguntam se sou Vasco por causa do meu pai, respondo: "Eu sou Vasco por causa do Roberto Dinamite. Obrigado meu ídolo, meu amigo por tanto que fez pela gente. Viva Roberto Dinamite, o maior de todos.", diz o ator chorando no vídeo.

Na legenda da publicação, Bruno continuou: "As lágrimas não param de escorrer, minhas mãos tremem. Estou inconsolável. Obrigado, Bob, meu ídolo e amigo. Obrigado por tanto. Por tudo. Viva o nosso maior de todos".

Pelo Cruz-Maltino, Dinamite que faleceu após lutar para tratar tumores descobertos na região do intestino, foi campeão do Campeonato Brasileiro de 1974, dos Cariocas de 1977, 1982, 1987, 1988 e 1992, das edições do Troféu Ramón de Carranza em 1987 e 1988, dentre outros.