SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Big Brother Brasil 23 (Globo) estreia no dia 16 de janeiro, mas o público já está ansioso para saber quem serão os novos habitantes da "casa mais vigiada do Brasil". Aos poucos, vamos descobrindo as novidades e detalhes da nova edição, mas tem uma coisa que podemos garantir desde já que haverá: provas de resistência.

O programa é famoso por colocar seus participantes em situações que testam o físico, a disposição e (muitas vezes) a paciência dos brothers. Foi assim desde o começo. O primeiríssimo dia do BBB 1, em 2002, já foi marcado por uma prova de resistência. Os 12 participantes tinham que ficar dentro de um carro e, quem aguentasse mais, se sagraria campeão.

Apesar de não garantir lugar na final (o objetivo de todo mundo que está ali), essas provas podem significar prêmios bem interessantes, como um carro, um apartamento ou valores de até R$ 100 mil --além da simpatia do público, que sempre vibra com quem fica mais tempo. Por isso, muitos competidores não se deixam abalar pelas adversidades e ficam até onde aguentam --ou até a produção do programa dizer "chega". Confira na galeria o ranking das provas mais longas da história do BBB.