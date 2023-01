SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O autor de novelas Walcyr Carrasco, 71, revelou ter tido sua entrada no Big Brother Brasil 23 (Globo) barrada por Boninho, diretor do programa. Ele gravou um vídeo para os fãs e publicou em seu perfil do Instagram neste sábado (7). Na publicação, fala sobre sua vontade de participar de uma edição do BBB e aproveita para anunciar que está produzindo uma nova novela para a Globo.

"Gente, tem uma multidão querendo saber se eu vou fazer o Big Brother. Eu até gostaria, mas o Boninho já disse que não me aceita, porque disse que eu seria expulso na primeira semana", falou Walcyr no vídeo. "Mas estou com uma nova novela e isso é vida! Certamente eu seria um chato no BBB!", escreveu na legenda do post.

O próprio Boninho respondeu com um comentário. "Walcyr, você pode tudo! Vou reservar uma vaga para você lá na casa agora!", disse. Outros famosos deixaram mensagens na publicação. O ator Henri Castelli, 41, comentou emojis de risada juntos à hashtag: "#teamcarrasco". Atores como Beth Goulart, 61, Wagner Santisteban, 39 e Rainer Cadete, 35, deixaram comentários rindo da brincadeira feita por Walcyr.

Os internautas também se divertiram com a possibilidade do dramaturgo participar de uma edição do BBB. Em um dos comentários, Jucimar Guilherme fez uma brincadeira usando nomes das novelas escritas pelo autor: "Walcyr, seria bacana demais! Pensa na casa com cortinas de vidro. Você iria apresentar o outro lado do Paraíso. Se bem que algumas verdades secretas iriam aparecer. Nem por isso deixaria de ser o Dono do pedaço, mesmo vivendo entre cravo e rosa! Êta mundo bom, o povo iria agradar demais! Pensa você dentro da casa! Que morde e assopra que seria! E, se ainda não achou, poderia até achar a sua Alma gêmea, já pensou! Eu apoio!".