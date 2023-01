SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Globo de Ouro passa enfim por sua prova de fogo nesta terça-feira (10), dois anos depois de ter desmoronado sob o peso de denúncias de corrupção, falta de diversidade e clubismo que minaram a credibilidade desta que já foi uma das principais premiações de Hollywood.

Não que a integridade da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, que entrega os troféus, não tenha sido questionada no passado. Em tempos de patrulha da internet, no entanto, vem sendo mais difícil para a instituição se reerguer e os últimos meses foram de esforços bastante públicos de que mudanças estão a caminho -como a proibição de membros aceitarem presentinhos de estúdios e a admissão de votantes negros, inexistentes até então.

Será a partir das 22h do horário de Brasília, quando sua 80ª edição começa, que saberemos se a indústria está mesmo disposta a abraçar o Globo de Ouro novamente. No que depender dos preparativos para o evento, porém, tudo indica que ele será reabilitado pela nata do cinema e da televisão sem sobressaltos.

Cineastas como Quentin Tarantino, Park Chan-wook, James Cameron, Guillermo del Toro e Steven Spielberg -todos indicados, com exceção do primeiro, que apresentará uma categoria- devem dar as caras. Atores que concorrem, como Austin Butler, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis e Michelle Williams, também estarão lá.

A confirmação de gente do alto escalão de Hollywood manda um claro sinal de que as mágoas podem já ter ficado no passado, e que a indústria está pronta para celebrar indicações e vitórias de Globos de Ouro mesmo que, na prática, o público pouco veja mudanças concretas na Associação de Imprensa Estrangeira.

Por outro lado, Tom Cruise e Brendan Fraser, rostos de dois dos principais filmes do ano passado, "Top Gun: Maverick" e "The Whale", respectivamente, não devem aparecer. O primeiro chegou a devolver os três prêmios que venceu quando o escândalo estourou, e o segundo tem um histórico conturbado com a instituição, que inclui até acusação de assédio sexual contra um de seus antigos chefões.

Também abriu caminho para redenção a decisão da emissora americana NBC de novamente transmitir a cerimônia. No ano passado, no calor da polêmica, a festa não foi exibida, mas agora retorna com promessas de pompa e nostalgia, mesmo que tenha perdido o horário mais nobre das noites de domingo, tradicionalmente reservadas a prêmios do calibre do Oscar.

É provável que a escolha por uma terça-feira seja sinal de que ainda há ressalvas no meio, de que não há disposição suficiente para confiar um horário de prestígio ao Globo. Mas também é importante lembrar que as quedas vertiginosas de audiência em todos os grandes prêmios de cultura americanos -do Oscar ao Emmy, do Grammy ao Tony- pode ter sua influência na decisão e que pode, num futuro não tão distante, mexer também com o calendário dos pares dourados.

No Brasil, numa decisão um tanto surpreendente, o TNT não vai transmitir a cerimônia, como acontece tradicionalmente com os principais eventos da temporada de prêmios hollywoodiana. Com isso, o Globo de Ouro não terá exibição oficial no Brasil -apenas o tapete vermelho, no E!, estará disponível para os espectadores daqui.

Sem dar detalhes do porquê da ausência do prêmio em sua grade, ainda mais numa pouco agitada terça-feira, o canal controlado pela gigante Warner Bros. Discovery pode também estar seguindo orientações lá de fora, numa resistência em escancarar a porta para o Globo de Ouro.

Em termos de indicados, a seleção se dividiu entre o certeiro e algumas surpresas e ausências notáveis. Elas, no entanto, não chegam a gerar suspeitas como aconteceu com "Emily em Paris" há dois anos, e orbitam o terreno de excentricidades já corriqueiras da premiação.

Para uma organização que está sob escrutínio também porque não tinha negros em seu quadro de votantes, caíram bem as lembranças a Viola Davis, Ana de Armas, Diego Calva, Angela Bassett, Dolly De Leon, Jeremy Pope e Michelle Yeoh nas categorias de atuação em cinema.

Mais uma vez, no entanto, as mulheres ficaram de fora da corrida de direção de filme, bem como filmes ventilados como queridinhos da temporada e que tratam de pautas caras a elas.

Recordista de indicações cinematográficas da festa, "Os Banshees de Inisherin" disputa em oito categorias, incluindo a de melhor filme de comédia, onde também aparecem "Babilônia", "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo", "Glass Onion: Um Mistério Knives Out" e "Triângulo da Tristeza".

Entre os dramas, tentam vencer o prêmio principal "Avatar: O Caminho da Água", "Elvis", "Os Fabelmans", "Tár" e "Top Gun: Maverick". O Brasil ficou de fora da lista estrangeira, que tem o alemão "Nada de Novo no Front", o argentino "Argentina, 1985", o belga "Close", o sul-coreano "Decisão de Partir" e o indiano "RRR: Revolta, Rebelião, Revolução".

Na ala televisiva, melhor série de comédia tem "Abbott Elementary" -campeã de indicações, com cinco-, "O Urso", "Hacks", "Only Murders in the Building" e "Wandinha". Os dramas são representados por "Better Call Saul", "The Crown", "A Casa do Dragão", "Ozark" e "Ruptura", enquanto as minisséries indicadas são "Black Bird", "Dahmer: Um Canibal Americano", "The Dropout", "The White Lotus" e "Pam & Tommy".

Também importante para validar ou mergulhar o Globo de Ouro em ainda mais polêmica, a decisão de quem ganha e quem perde desta festa será outro indicativo do futuro que a indústria reservou à premiação.

Mais importante que isso, no entanto, é saber como a Associação de Imprensa Estrangeira lidará com suas polêmicas durante o evento. Ignorá-las parece pouco razoável, mas encontrar a maneira correta de abordá-las sem dar vazão a protestos -seja na plateia física ou nas redes sociais- será uma tarefa hercúlea.

Confira a lista de indicados ao Globo de Ouro

MELHOR FILME ? DRAMA

Avatar: O Caminho da Água

Elvis

Os Fabelmans

TÁR

Top Gun: Maverick

MELHOR FILME ? COMÉDIA/MUSICAL

Babilônia

Os Banshees de Inisherin

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Glass Onion: Um Mistério Knives Out

Triangle Of Sadness

MELHOR ANIMAÇÃO

Red: Crescer é uma Fera

Pinóquio de Guillermo Del Toro

Gato de Botas 2: O Último Pedido

Inu-Oh

Marcel: The Shell With Shoes On

MELHOR FILME ESTRANGEIRO

Nada de Novo no Front

Argentina, 1985

Close

Decisão de Partir

RRR: Revolta, Rebelião, Revolução

MELHOR DIREÇÃO

James Cameron, Avatar: O Caminho da Água

Daniel Kwan e Daniel Schienert, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Baz Luhrmann, Elvis

Martin McDonagh, Os Banshees de Inisherin

Steven Spielberg, Os Fabelmans

MELHOR ATRIZ ? DRAMA

Cate Blanchett, TÁR

Olivia Colman, Império da Luz

Viola Davis, A Mulher Rei

Ana de Armas, Blonde

Michelle Williams, Os Fabelmans

MELHOR ATOR ? DRAMA

Austin Butler, Elvis

Brendan Fraser, The Whale

Hugh Jackman, The Son

Bill Nighy, Living

Jeremy Pope, The Inspection

MELHOR ATRIZ - COMÉDIA/MUSICAL

Lesley Manville, Srta. Harris Vai a Paris

Margot Robbie, Babilônia

Anya Taylor-Joy, O Menu

Emma Thompson, Boa Sorte Leo Grande

Michelle Yeoh, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

MELHOR ATOR - COMÉDIA/MUSICAL

Diego Calva, Babilônia

Daniel Craig, Glass Onion: Um Mistério Knives Out

Adam Driver, Ruído Branco

Colin Farrell, Os Banshees de Inisherin

Ralph Fiennes, O Menu

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE

Angela Bassett, Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

Kerry Condon, Os Banshees de Inisherin

Jamie Lee Curtis, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Dolly de Leon, Triangle Of Sadness

Carey Mulligan, Ela Disse

MELHOR ATOR COADJUVANTE

Brendan Gleeson, Os Banshees de Inisherin

Barry Keoghan, Os Banshees de Inisherin

Brad Pitt, Babilônia

Ke Huy Quan, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Eddie Redmayne, O Enfermeiro da Noite

MELHOR TRILHA SONORA

Alexandre Desplat, Pinóquio de Guillermo del Toro

Hildur Guðnadóttir, Women Talking

Justin Hurwitz, Babilônia

John Williams, Os Fabelmans

Carter Burwell, Os Banshees de Inisherin

MELHOR MÚSICA ORIGINAL

"Carolina" ? O Lugar Onde Tudo Termina

"Ciao Papa" ? Pinocchio por Guillermo del Toro

"Hold My Hand" ? Top Gun: Maverick

"Lift Me Up" ? Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

"Naatu Naatu" ? RRR: Revolta, Rebelião, Revolução

MELHOR ROTEIRO

Todd Field, Tár

Tony Kushner & Steven Spielberg, Os Fabelmans

Daniel Kwan, Daniel Scheinert, Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

Martin McDonagh, Os Banshees de Inisherin

Sarah Polley, Women Talking

SÉRIES

MELHOR SÉRIE ? DRAMA

Better Call Saul

The Crown

A Casa do Dragão

Ozark

Ruptura

MELHOR ATRIZ ? DRAMA

Emma D'Arcy, A Casa do Dragão

Laura Linney, Ozark

Imelda Staunton, The Crown

Hillary Swank, Alaska Daily

Zendaya, Euphoria

MELHOR ATOR ? DRAMA

Jeff Bridgers, The Old Man

Kevin Costner, Yellowston

Diego Luna, Andor

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Adam Scott, Ruptura

MELHOR SÉRIE ? COMÉDIA/MUSICAL

Abbott Elementary

O Urso

Hacks

Only Murders in the Building

Wandinha

MELHOR ATRIZ ? COMÉDIA/MUSICAL

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Kaley Cuoco, The Flight Attendant

Selena Gomez, Only Murders in the Building

Jenna Ortega, Wandinha

Jean Smart, Hacks

MELHOR ATOR - COMÉDIA/MUSICAL

Donald Glover, Atlanta

Bill Hader, Barry

Steve Martin, Only Murders in the Building

Martin Short, Only Murders in the Building

Jeremy Allen White, O Urso

MELHOR MINISSÉRIE, ANTOLOGIA OU TELEFILME

Black Bird

Dahmer: Um Canibal Americano

The Dropout

The White Lotus

Pam & Tommy

MELHOR ATRIZ ? MINISSÉRIE, ANTOLOGIA OU TELEFILME

Jessica Chastain, George and Tammy

Julia Garner, Inventando Anna

Lily James, Pam & Tommy

Julia Roberts, Gaslit

Amanda Seyfried, The Dropout

MELHOR ATOR ? MINISSÉRIE, ANTOLOGIA OU TELEFILME

Taron Egerton, Black Bird

Colin Firth, The Staircase

Andrew Garfield, Em Nome do Céu

Evan Peters, Dahmer

Sebastian Stan, Pam & Tommy

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE

Elizabeth Debicki, The Crown

Hannah Einbinder, Hacks

Julia Garner, Ozark

Janelle James, Abbott Elementary

Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary

MELHOR ATOR COADJUVANTE

John Lithgow, The Old Man

Jonathan Pryce, The Crown

John Turturro, Ruptura

Tyler James Williams, Abbott Elementary

Henry Winkler, Barry

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE ? MINISSÉRIE, ANTOLOGIA OU TELEFILME

Jennifer Coolidge, The White Lotus

Claire Danes, Fleishman Is in Trouble

Daisy Edgar-Jones, Em Nome do Céu

Niecy Nash-Betts, Dahmer

Aubrey Plaza, The White Lotus

MELHOR ATOR COADJUVANTE ? MINISSÉRIE, ANTOLOGIA OU TELEFILME

F. Murray Abraham, The White Lotus

Domhnall Gleeson, The Patient

Paul Walter Hauser, Black Bird

Richard Jenkins, Dahmer

Seth Rogen, Pam & Tommy