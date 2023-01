RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Vera Fischer, 71, estava contando os dias para a estreia da peça "Quando Eu For Mãe Quero Amar Desse Jeito", na próxima sexta-feira (13), em um teatro na Glória, zona sul do Rio, mas ela foi diagnosticada com a Covid-19.

A atriz compartilhou a notícia com seus seguidores nesta segunda-feira (9) e ainda revelou que acredita ter sido contaminada pelo coronavírus logo após as festas da virada de ano.

"Gente, testei positivo para Covid. Estou super bem, só sintomas leves mesmo e lógico, vacinadérrima. Vou seguir as orientações e me isolar em respeito aos colegas e ao público. A estreia da temporada da peça foi adiada uma semana, OK? Beijos, meus amores", escreveu Vera.

Em seguida, a assessoria da atriz confirmou a informação em um comunicado. "Informamos que a atriz Vera Fischer testou positivo para Covid. Ela está vacinada com as quatro doses, está bem e tem sintomas leves. Em respeito aos colegas e ao público, Vera seguirá as recomendações de isolamento. As estreia da peça 'Quando eu for mãe quero amar desse jeito', prevista para esse final de semana no Rio de Janeiro será adiada para o dia 20 de janeiro de 2023", diz a nota.