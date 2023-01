SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a chegada da estreia do Big Brother Brasil 23, na próxima segunda-feira (16), muitas especulações começam a tomar as redes sociais a respeito de quem estará no reality. Porém, ao que tudo indica, dois participantes podem ter seu passaporte carimbado ao Camarote da edição: a cantora Paula Fernandes e o youtuber Fred do canal de futebol Desimpedidos.

A cantora resolveu publicar uma foto do que parecia ser ela de biquíni no meio da neve, na França. Porém, muita gente percebeu que, na verdade, era uma montagem de uma foto publicada por ela numa lancha em dia ensolarado em 2022. Será que quis despistar o público sobre sua chegada ao BBB 23?

O youtuber Fred também está cotado. E as suspeitas aumentaram depois que o perfil no Twitter do canal onde trabalha publicou a seguinte mensagem: "Não acredito que vou ter que assistir a um programa toda madrugada durante 3 meses". A dica pode ser uma pista ou ter sido feita para despistar e, assim, ajudar Boninho a esconder os verdadeiros nomes.

Nesta terça-feira (10), quatro participantes darão o pontapé inicial do reality mais famoso (e rentável) da Globo. Quatro pessoas vão entrar na Casa de Vidro para disputar a preferência do público por duas vagas.

Na noite de segunda-feira (9), no intervalo da novela "Travessia", Tadeu Schmidt contou um pouco sobre a dinâmica da atração. O apresentador adiantou que serão dois casais, e uma dupla (formada por um homem e uma mulher) entra na casa mais vigiada do país.

Schmidt mostrou também alguns detalhes da decoração, como as camas, uma mesa e uma televisão da Casa de Vidro, instalada no shopping Via Parque, na zona oeste do Rio de Janeiro. Para manter um pouco do suspense, ele não anunciou os nomes dos quatro candidatos.

Os candidatos só serão revelados momentos antes do primeiro confinamento às 10h35 desta terça. Os fãs poderão frequentar o local para ver os confinados. O espaço também será transmitido pelo Globoplay e pelo pay per view para que o público decida a dupla que vai continuar no reality.