MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de silenciar ante as cenas de terrorismo praticadas por bolsonaristas em Brasília no domingo (8), a atriz Regina Duarte replicou um vídeo em que "traça paralelo" entre os acontecimentos na Alemanha nazista que permitiu a deflagração do holocausto com o que ela acredita se tratar de "desmandos" do legislativo e do judiciário brasileiro que levaram a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em seu perfil no Instagram, Regina compartilhou um vídeo da influencer bolsonarista Eliane Benatti que, assim como a atriz, se classifica como "conservadora".

Na gravação Benatti diz que há alguns anos, enquanto lecionava para uma turma de medicina veterinária, questionou aos alunos se eles sabiam o que tinha sido o holocausto, que foi o genocídio em massa de cerca de seis milhões de judeus durante a Alemanha nazista, sob o comando do líder de extrema direita Adolf Hitler.

Segundo Benatti, a maioria dos seus alunos não tinham conhecimento desse fato histórico e, por isso, ela diz "traçar esse paralelo entre o holocausto e o que está acontecendo agora no Brasil" não por achar que os dois episódios tenham a mesma "gravidade", mas para destacar que agora "entende" porque os judeus "se sujeitaram mansamente ao que aconteceu".

Ainda, a influencer replicada e endossada por Regina Duarte diz que hoje os brasileiros vivem algo similar ao que ocorreu com os judeus, devido ao fato de o país se "submeter aos desmandos" dos poderes da República.

"Alguns anos atrás estava lecionando para uma turma de medicina veterinária e perguntei para eles se eles sabiam o que foi o holocausto, e eles não sabiam. Aqueles que sabiam achavam que tratava-se de ficção científica de Hollywood. Eu estou traçando esse paralelo entre o holocausto ocorrido na Segunda Guerra Mundial e o que está acontecendo agora, não porque eu acho que os dois estão no mesmo patamar de gravidade, óbvio que não, mas para dizer para vocês que agora eu entendo porque é que os judeus se sujeitaram mansamente ao que aconteceu com eles até chegar ao genocídio. É o que acontece conosco hoje. Nós estamos há três anos nos submetendo aos desmandos do poder legislativo, do poder judiciário, achando que as coisas vão melhorar e as coisas estão ficando cada vez piores", diz o vídeo compartilhado pela ex-atriz da Globo.

O outro trecho do vídeo está no perfil do Instagram de Eliane Benatti. Nele, a bolsonarista afirma que "o que está acontecendo com os brasileiros presos lá em Brasília" representa um "estado de exceção".

Por fim, a extremista que ganhou endosso de Regina Duarte afirma que os bolsonaristas precisam "lutar com as armas" que têm, mesmo que seja "com estilingue" ou mesmo "uma arma perigosa", sem especificar que arma seria essa, mas "vai ter que lutar". Benatti diz que sua "arma" é sua conta no Instagram.

Ao compartilhar o vídeo de Eliane Benatti, Regina Duarte disse na legenda que "educação, informação, comunicação são as nossas boias de salvação diante do horror que pode se avizinhar".

Filha condena terrorismo. Ao contrário de Regina Duarte, sua filha, a atriz Gabriela Duarte, condenou as cenas de vandalismo e terrorismo praticadas por apoiadores de Jair Bolsonaro em Brasília.

Nas redes, Gabriela afirmou que os vândalos que depredaram prédios públicos na capital federal são "inimigos da liberdade".