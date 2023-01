SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anunciado na manhã desta terça-feira (10) como participante da Casa de Vidro, o cuiabano Manoel Vicente tem 32 anos e é psiquiatra. Ele cursou medicina em Barbacena (MG) e conta que era conhecido como nerd na escola, algo que mudou quando ele chegou à faculdade.

"Hoje sou um desbravador da vida que filosofa de manhã e canta funk no rolê de sexta à noite", conta, em material divulgado pela Globo. Após um estágio em que se especializou em psiquiatria, ele trabalha em uma clínica própria e diz que sua maior luta é contra a discriminação contra doenças psiquiátricas.

Manoel também afirma que não quer ser definido apenas pela profissão e que tem outros interesses, que vão do mercado financeiro aos reality shows. Ele também se diz baladeiro e afirma que não vai embora das festas até que elas terminem.

Ele fiz que, se for escolhido para entrar no BBB 23, vai ter dificuldade de lidar com as pessoas que querer opinar sobre tudo, mesmo sem ter conhecimento sobre o assunto. O mato-grossense define seu humor como ácido, mas espera não passar a imagem de arrogante.

Manoel diz ainda que pode ser visto como manipulador por entender e trabalhar com a mente humana. "Não sou falso modesto, me considero inteligente, bom no que faço", disse. "Consigo ter conversas melhores do que a maioria das pessoas."

O possível novo BBB também diz que é adepto aos esportes e, por isso, tem espírito competitivo. Para ele, seu diferencial é o equilíbrio mental. Ele diz que quer ganhar o prêmio do programa, mas também pretende usar a fama para bombar as redes sociais, onde quer falar sobre saúde mental.