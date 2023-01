SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O modelo Gabriel, 24, é mais um dos nomes confirmados na Casa de Vidro do BBB 23. Nascido em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, o também administrador de empresas revela que tem como maior objetivo ficar milionário sem pretensão de ser famoso.

Com personalidade tranquila, ele afirma, porém, que não foge de briga. "Não vim para ser o encrenqueiro do programa. Se pisar no meu pé, vou reagir da forma que achar ideal", adianta. Também se diz orgulhoso e não temer o cancelamento.

O modelo se considera mais caseiro e não é muito de sair para a balada. Sua preferência é curtir momentos na praia e com a família. Vaidoso, ele revela que durante a pandemia decidiu se mudar para Florianópolis (SC) para investir na carreira de fotos e desfiles.

Durante o início do confinamento na Casa de Vidro, foi o participante que se mostrou mais quieto, diferente de Manoel e Paula, que já chegaram gritando e interagindo com a plateia do shopping no Rio de Janeiro.