MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - A atriz e apresentadora Monica Iozzi criticou os famosos que postam fotos de biquíni e em clima de lazer nas redes sociais e ignoram a atual situação do país, após o caos provocado por extremistas bolsonaristas no último domingo (8) em Brasília.

Por meio de seu perfil no Instagram, Iozzi disse ter ponderado antes de publicar o vídeo com as críticas, mas destacou que, quando algo "incomoda muito, a gente tem que trazer o assunto para discussão".

"Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho ficado perplexa com o seguinte: a gente está vivendo um momento de uma crise terrível no Brasil. A gente sofreu uma tentativa de golpe, as três casas dos poderes foram completamente destruídas, e tem artista, tem influenciador, que fica postando foto de biquíni, bebendo champagne, comendo lagosta, mostrando o abdômen sarado, o que quer que seja. Não é o momento para isso, pessoal. Não dá para a gente falar com milhões de pessoas e fingir que nada está acontecendo", declarou.

"A gente tem que usar nossa voz a favor da democracia. Caso você não queira, caso você queira se manter isento nesse momento, que a meu ver já seria uma coisa grave, faça isso, mas fique em silêncio. Não fala nada. E o que eu quero dizer com isso é que, quando você é um influenciador, comunicador, uma pessoa que tem esse alcance gigantesco, a gente tem que lembrar que quando você esta nesse papel, você tem responsabilidades. Você influencia pessoas, como o próprio nome diz", continuou.

Por fim, Monica Iozzi ressaltou que essa é sua opinião. Quanto aos que discordam, "tudo bem", mesmo assim, frisou, considera "importante falar sobre isso no momento que falo com muita gente".

" Fiquei incomodada. Eu acho que a gente tem que usar a nossa voz não só para ganhar dinheiro, só para ganhar elogios, mas para falar sobre o que é necessário, para defender coisas importantes, como é a nossa democracia que está, sim, sendo colocada à prova. Então, vamos pensar um pouquinho no que é ser influenciador?", que tem 3,6 milhões de seguidores na plataforma.