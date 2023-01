SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os quatro participantes da Casa de Vidro do BBB 23 já estão confinados no shopping do Rio de Janeiro. Mas, o que chamou a atenção dos internautas foi a cor das roupas e dos cabelos de dois deles: Giovanna e Manoel não quiseram ser discretos na estreia e já aparecem com looks na cor vibrante e o cabelo no mesmo tom.

Como a web não perdoa, os usuários já criaram diversos memes sobre as similaridades entre a empresária de beleza de Campinas, em São Paulo, e o médico psiquiatra de Cuiabá, Mato Grosso. E já tem gente declarando torcida para os dois, já que um casal vai ser escolhido para ir para a casa do reality, que começa na próxima segunda-feira (16).

Quem também foi relembrada foi Marina Ruy Barbosa, e o público já está organizando um encontro de ruivos para demonstrar que a representatividade deles também importa.