SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Participante da Casa de Vidro, o modelo Gabriel Tavares já ficou com Anitta e Luísa Sonza. No próprio confinamento, o candidato a novo integrante do BBB 23 fez a revelação, o que gerou burburinho entre os colegas e nas redes sociais.

Ao saber que o ex-affair estava no programa, Anitta foi ao Twitter e reagiu à notícia: "Não creio", publicou a cantora. A relação de ambos, inclusive, só aconteceu porque ele viralizou com um vídeo em que citava a artista brasileira. Ela curtiu.

Segundo o material disponibilizado pela Globo, Gabriel revela que nunca mandou nudes, mas que, se Anitta pedisse, ele enviaria somente para ela fotos sem roupa.

Apesar disso tudo, o modelo só namorou uma vez na vida, entre os 16 e os 19 anos, em Ribeirão Preto (SP). Com personalidade tranquila, Gabriel afirma que não foge de briga. "Não vim para ser o encrenqueiro do programa. Se pisar no meu pé, vou reagir da forma que achar ideal", adianta. Também se diz orgulhoso e não temer o cancelamento.