SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após se desligar das redes sociais, Gkay retomou suas contas. A influenciadora se envolveu em uma polêmica com Fábio Porchat e resolveu passar um tempo fora da internet.

No Instagram, a famosa postou fotos com os amigos e a família. Em uma delas, ressaltou que fez uma reconexão.

"Depois quero contar sobre algumas experiências que vivi nesses lugares que reconexão que todo mundo precisa ter", pontuou.

No dia 25 de dezembro, Gkay foi motivo de piada no Domingão com Huck. Na premiação dos melhores do ano, Fábio Porchat citou a influenciadora ao fazer uma homenagem a Jô Soares, que se irritou e disse que a situação foi "humilhante". Na situação, o comediante disse que Jô Soares morreu antes de entrevistar Gkay e se perguntou como seria isso.

Com o comentário da artista, o humorista rebateu e acrescentou que a sua piada não teve "nada de humilhante". Em um vídeo, destacou que não foi sua piada que fez mal à Gkay, e sim o que ela fez ao longo do ano.

"Ela falou que o Natal dela foi estragado pela minha piada. Eu acho que o Natal dela foi estragado pelo ano dela. A minha piada não tem nada de agressivo, nada de humilhante, o que tem é um acúmulo de coisas. E ninguém sabia que a Gkay estava nesse poço para explodir", afirmou na ocasião.

Já no dia 27 de dezembro, a assessoria da influencer informou que ela tinha ido ao hospital e que ficaria afastada das redes por um período.

"A Gkay está em casa, mas sem acesso ao celular, devido ao repouso. A equipe optou por suspender temporariamente a conta do Twitter para preservá-la, devido à grande massa de ataques que vem sofrendo na rede nos últimos dias", divulgou em um comunicado.