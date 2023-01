RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Depois de lançar bonecos que satirizam figuras do mercado financeiro e personagens da polarização política, como o Faria Limer, o Patriota do Caminhão e o Fantasma do Comunismo, a loja de brinquedos Corbe Toys vai produzir o Patriota da Invasão.

O produto surfa na onda dos ataques golpistas aos três Poderes neste domingo (8).

Segundo a empresa, a embalagem do boneco, que veste boné e camiseta amarela, será ilustrada com foto dos ataques em Brasília.

O apelo político turbinou a receita da marca. Segundo Luís Ricardo Aizcorbe, dono da empresa, o Patriota do Caminhão e o Fantasma do Comunismo, lançados no final do ano passado na esteira dos movimentos de extrema-direita, já venderam 3.000 unidades cada.

A marca faturou R$ 300 mil com as vendas do Faria Limer, que chegaram a 3.500 unidades.