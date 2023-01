SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Casa de Vidro do BBB 23 rendeu surpresas também para os familiares dos participantes. O irmão e a família de Manoel não sabiam que o brother estava no confinamento para tentar uma vaga no reality show. Por coincidência, Evaldo conseguiu dar uma espiada no irmão pois foi para o Rio de Janeiro acompanhar o velório do artilheiro Roberto Dinamite.

"Eu vim ao velório do Dinamite, estava de férias o Rio aí me ligaram e vim. Estava no carro, todo mundo me ligando, e eu vim correndo ao shopping'", disse. Ele também falou um pouco mais sobre o psiquiatra e afirmou que Manoel é um "exemplo".

"Meu irmão mais novo sempre foi exemplo de tudo, de carinho com toda família, dedicado aos estudos, ostenta muitas virtudes", falou, em entrevista ao Extra. Evaldo também comentou sobre as roupas laranjas do irmão, que chamaram a atenção dos internautas.

"Sabe que o apelido dele na infância era cenourinha? Acho que faz sentido. Hoje, o chamam de gracinha, mas o apelido vai pegar", disse aos risos.