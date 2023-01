SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ano começou com Lula assumindo a presidência e Jair Bolsonaro deixando o posto e a nova edição do BBB não passou intocada pelo cenário de discussões políticas. A internet já se movimenta para investigar e discutir as posições dos quatro participantes isolados na casa de vidro.

A participante Giovanna Leão, que fez o "L" para as câmeras, já fez publicações contrárias ao político. "Já fui despejada de três casas, na chuva entrava água do telhado e destruía todos os móveis, meus pais passavam fome enquanto eu era amamentada e tu tá pagando de pobrezinha na internet? Tudo que eu tenho hoje garanto que não é por Lula", escreveu em 2018.

Em 2019, publicou que achava difícil ser contrária a Lula e Bolsonaro. "Se tu não gosta de um automaticamente te colocam como alguém que idolatra o outro", escreveu.

A participante também fez declarações polêmicas sobre a discriminação contra minorias. "Eu não tenho obrigação de preferir gordo do q bombado ou magro gente", diz em um post.

Twitter Giovanna Leo https://twitter.com/giovannafleao/status/903285027529744389 *** Twitter Giovanna Leo https://twitter.com/giovannafleao/status/903285492405469185 *** Gabriel Tavares é seguido nas redes sociais por Jair Renan, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Gabriel não segue Jair Renan, no entanto.

Em 2020, a biomédica Paula Freitas publicou um vídeo em que fingia votar em Jair Bolsonaro para o paredão. "Ele tá tendo um comportamento genocida, não tá condizendo com o que o mundo inteiro, com que o Mandetta [ex-ministro da Saúde] está dizendo, está pedindo", diz.

Manoel, que também fez o "L" na casa de vidro, não tem publicações sobre suas preferências políticas.