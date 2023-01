SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Big Brother Brasil 23 (Globo) entra no ar dia 16 de janeiro, mas os nomes dos participantes dos grupos Camarote e Pipoca começam a ser revelados na próxima quinta-feira (12) ao longo da programação. O primeiro confinado será anunciado no intervalo do programa Encontro com Patrícia Poeta.

A novidade deste ano é que o apresentador Schmidt direto vai revelar os nomes de quem vai ficar confinado direto da casa mais vigiada do Brasil e conversar com o público sobre a repercussão de cada participante. Ao lado dele estará Ana Clara, que volta como uma das apresentadoras da Rede BBB.

Nesta terça (10), a emissora anunciou os quatro candidatos estão confinados dentro da Casa de Vidro, localizada no Via Parque Shopping, na zona oeste do Rio de Janeiro. São eles: o modelo Gabriel Tavares, 24, a empresária Giovanna Leão, 25, o psiquiatra Manoel Vicente, 32, e a biomédica Paula Freitas, 28.

Paula foi a primeira a entrar. Em sua interação com a apresentadora Ana Clara, ela disse estar muito feliz e não conseguiu controlar a ansiedade. "Estou vivendo um sonho, é uma loucura", comentou. Na sequência, Manoel entrou aos pulos, animando o público. Ele recebeu o apelido de "cenourinha" devido à cor dos cabelos.

Depois, quem entrou foi Giovanna, que também pareceu impressionada com o público que estava no local para ver os confinados. Por último, Gabriel entrou na Casa de Vidro de forma mais contida. Pelas primeiras interações, ele pareceu o mais tímido dos quatro.

Segundo a Globo, entre os participantes da dinâmica, um homem e uma mulher serão escolhidos pelo público por meio de voto popular para entrar na casa. O resultado deverá ser divulgado após pelo menos dois dias. A estreia oficial do reality está marcada para a próxima segunda-feira (16).