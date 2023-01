SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gabriel Tavares, um dos brothers que está na casa de vidro da Big Brother Brasil 23, respondeu uma questão polêmica do público. As pessoas que visitaram a casa de vidro mostraram a ele que Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o seguia nas redes sociais e questionaram o brother sobre a proximidade dos dois.

Gabriel garantiu que não é próximo do gamer e filho mais novo do ex-presidente. "Eu não sei porque ele me segue. Ele deve gostar do meu conteúdo", disse ele, completando: "Se eu fosse amigo dele eu o seguiria. Quem não deve não teme. Aliás, se o pai dele souber que ele me segue, não vai gostar. Ele vai ficar p*to. Melhor nem falar aqui", disse ele, respondendo.

A equipe que cuida das redes do brother confirmou a fala do brother.