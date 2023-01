SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Olívia Nobre, 20, filha do cantor Dudu Nobre e de Adriana Bombom, disse que foi vítima de abuso sexual em festa em uma casa no bairro Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio, na madrugada de domingo (8). O caso foi confirmado pela mãe nas redes sociais.

Bombom fez um post no Instagram nesta terça-feira (10) relatando o caso de abuso sexual. Lily, como é chamada Olívia, foi a uma festa com amigos após participar da comemoração do aniversário da mãe em um restaurante. "É com muita dor no coração e muita indignação que venho aqui comunicar."

Sem dar muitos detalhes, Bombom disse que Lily foi vítima de um abuso sexual grave e que o caso é investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. "A investigação é sigilosa e peço que respeitem a sua privacidade nesse momento. Agradeço a todos os que têm me procurado e enviado mensagens de afeto e consideração", disse.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela 42ª Delegacia de Polícia do Recreio dos Bandeirantes e segue sob sigilo.

Famosos deixaram mensagens de apoio para Adriana Bombom no Instagram. "Meu carinho", escreveu a atriz Viviane Araújo. "Tristeza. Os espíritos das trevas só procuram quem tem muita luz. Que a justiça seja feita!! Força, amadas!! A lei do retorno é implacável", disse o ator Dado Dolabella.

"Receba meu amor", escreveu a atriz Cacau Protásio. "Força pra vocês, querida. Que a justiça seja feita", comentou a atriz Pathy Dejesus. "Meu Deus amiga, que a justiça seja feita", afirmou a ex-Fazenda Ellen Cardoso, a Moranguinho.