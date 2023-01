SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Preta Gil revelou nesta terça-feira (10) que foi diagnosticada com um câncer no intestino. Ele estava internada há seis dias na Clínica São Vicente, no Rio. O tratamento terá início na próxima semana.

"Tenho adenocarcinoma na porção final do intestino. Inicio meu tratamento já na próxima segunda-feira e conto com a energia de todos para seguir tranquila e confiante."

O QUE SÃO ADENOCARCINOMAS

Tumores malignos que se originam nas células epiteliais dos órgãos. No sistema digestivo, são as células que revestem a superfície interna do órgão.

A filha de Gilberto Gil usou seus stories no domingo (8) para confirmar que estava sentido fortes dores abdominais. Ela realizou uma bateria de exames, mas ainda aguardava o diagnóstico.

"Não quero que fiquem preocupados, estou sendo muito bem assistida por uma junta médica. Estou cercada da minha família e amigos mais íntimos e estou confiante que, seja o que for, vamos tratar e ficarei bem. Tenho muita fé em Deus, nos meus Orixás, nas minhas Santas e na vida. Assim que tiver informações mais precisas, dividirei com vocês, como sempre fiz ao longo desses anos. Amo vocês, se cuidem, cuidem de quem amam e fiquem em paz."