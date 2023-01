SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A série "The White Lotus" foi premiada com a estatueta de melhor minissérie no Globo de Ouro, prêmio que iniciou na noite desta terça-feira e atravessou a madrugada desta quarta.

A série ganhou uma segunda temporada no ano passado, lançada na HBO Max. Jennifer Coolidge, que viralizou com uma frase que sua personagem diz num dos episódios, também foi premiada pelo seu papel na série.

Entre os outros premiados está Angela Bassett, que levou a estatueta de melhor atriz coadjuvante por seu papel em "Pantera Negra: Wakanda para Sempre". Os atores Ke Huy Quan e Michelle Yeoh, de "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo", também levaram estatuetas.

Venceram também Tyler James Williams e Quinta Brunson, que atuam em "Abbott Elementary". Os dois são negros.

