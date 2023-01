SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Diogo Defante apareceu para conversar com os brothers da casa de vidro do BBB 23, e causou no local.

O humorista, que participou da cobertura da Copa do Mundo com Casimiro, foi até o shopping do Rio de Janeiro onde os brothers estão desde terça (10). Ele gravou conteúdo para seu canal.

Pouco apareceu da interação do humorista com os brothers, mas todos ficaram contentes em vê-lo. "Eu te conheço desde o reality de humor, de fralda. F*da", disse Paula. "Cadê o Dan Lessa?", questionou Gabriel sobre o parceiro de filmagem de Defante.

Após conversarem um pouco, Defante tentou pular a grade do local. "Olha o doidão, ó o doidão", disse Gabriel vendo a cena. Quando o segurança impediu Defante de pular, Gabriel disse: "Não mexe com meu parceiro, não!". Manoel riu: "Esse cara é muito doido, né?", disse o psiquiatra.