SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a edição do BBB 23 prestes a começar, o público acompanha com expectativa as mudanças que o reality show programou para este ano. Uma delas é que o líder da semana poderá assistir, de camarote, ao que acontece no resto da casa. E mais: o ganhador da prova que garante imunidade vai poder saber quantos votos já recebeu para o paredão.

Outra novidade deste ano vai testar o poder de barganha dos confinados. Para arrematar algum tipo de privilégio, cada participante determina quantos pontos quer dar em troca do benefício -que pode ser uma jogada diferente ou uma vantagem- e vai ser um vale-tudo para a corrida.

Algumas outras novidades da 23ª edição do programa já foram reveladas, entre elas que o prêmio final poderá ser alterado ao longo dos três meses e mais provas de resistências ou testes que exijam um raciocínio maior.

A Casa de Vidro deste ano já teve início, e foi a primeira vez que a atração começou antes da estreia do programa. Nessa dinâmica, um casal (um homem e uma mulher) será escolhido pelo público para integrar o elenco Pipoca da edição.

Quatro nomes estão nesta disputa: a biomédica Paula Freitas, 28, o modelo Gabriel Tavares, 24, a empresária Giovanna Leão, 25, e o médico psiquiatra Manoel Vicente, 32.