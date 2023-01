MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O youtuber Bruno Aiub, 32, conhecido nas redes como Monark, disse que tem ancestralidade judia e uma entidade judaica afirmou que isso "derruba o mito" de que todo judeu é inteligente.

Em seu perfil no Twitter, Monark contou que seus "genes são 8% de ancestralidade judia".

Na mesma plataforma, a página Judeus Pela Democracia fez algumas ponderações após a postagem do youtuber.

Primeiro, a instituição destacou que usar "genética para definir o judaísmo" foi a justificativa usada pelos nazistas para matar judeus na Segunda Guerra Mundial no holocausto.

Segundo, ponderou que o influenciador não pode fazer uso desse prerrogativa de "salvo-conduto para defender nazismo novamente e/ou outras conspirações antissemitas".

Por fim, afirmou que a revelação de Monark é "bom porque assim ele ajuda a derrubar o mito do 'judeu inteligente'".

Defesa do nazismo. No ano passado, Monark gerou polêmica após defender a criação e a legalização de um partido nazista no Brasil, o que é vedado por lei.

A declaração do youtuber resultou em sua demissão do podcast "Flow" e em um prejuízo de R$ 8 milhões, segundo revelou o outro apresentador do podcast Igor 3k.