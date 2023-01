SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Giovanna Leão, que está disputando uma vaga para o BBB 23 na casa de vidro, não aguentou a pressão e xingou muito seu ex-namorado.

Após receber a notícia de que existia um suposto áudio vazado no qual seu ex-namorado a xingava, Giovanna não aguentou. "Ele já falou que roubou dinheiro meu? Ele falou que me roubou? Avisa que eu tenh oáudio dele falando que ele ia pegar meu dinheiro. Avisa! Tem print desse filho da p*ta. Alô, adm, eu aguento o rojão, pode postar! Chega! Chega desse car*lho!", disse ela, gritando.

Os espectadores da casa de vidro começaram a aplaudir, e ela seguiu desabafando: "Vamo, po*rra! Chega! Chega dessa po*rra! Tô sendo legal, tô sendo boazinha. Vai tomar no c*, p*rra! Quer me odiar? Agora sim, agora pode me odiar", disse ela.

Giovanna foi trocar de microfone e voltou falando com o público: "Eu cansei de ficar calma. Todo mundo fala: 'Fica calma'. Aguenta, aguenta aqui! Eu duvido, duvido que alguém aguente a p*rra que eu tô aguentando há dois dias! Tô aqui pra ser louca mesmo. Big Brother não é isso? Vocês não queriam entretenimento? Vocês querem ver planta? Não? Então pronto", disse ela, desabafando.

Paula perguntou: "Agora acalmou?", e Giovanna respondeu: "Agora sim. Agora coloquei pra fora. Eu cansei de ouvir m*rda". Paula, então, disse a Manoel: "Ficou caótico o negócio aqui, hein?".

Até o momento, não tivemos acesso ao suposto áudio vazado.