SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo e atriz alemã Tatjana Patitz morreu aos 56 anos, nesta quarta-feira (11). A morte foi confirmada pelo agente da modelo ao Daily Mail, mas a hora e a causa não foram divulgadas. Ela faz parte de um grupo seleto grupo de supermodelos ao lado de Linda Evangelista, Naomi Campbell e Cindy Crawford.

Nascida na Alemanha e criada na Suécia, Patitz entrou no primeiro concurso de modelos aos 17 anos, em Estocolmo, ficando em terceiro lugar. Mas sua carreira deslanchou somente em 1988 após um ensaio feito pelo famoso fotógrafo Peter Lindberg -ele a fotografou ao longo de um período de 30 anos.

Em janeiro de 1990, Patitz fez a capa da revista Vogue britânica com as modelos Linda Evangelista, Naomi Campbell, Cindy Crawford e Christy Turlington. No mesmo ano, ela foi capa da edição americana da publicação.

Depois de aparecer na Vogue, a modelo também trabalhou em campanhas para Chanel, Calvin Klein e fez mais de 130 capas de revista ao longo da vida. Ela também estrelou o videoclipe da música "Freedom 90", do cantor George Michael, ao lado do mesmo grupo de modelos da capa da revista.

Patitz atuou no filme "Sol Nascente", ao lado de Sean Connery, e fez várias aparições em clipes, série e shows.