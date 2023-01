RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Parece que o cansaço, a exposição e a briga por votos do público para entrar mesmo no BBB 23 exaltaram os ânimos de Gabriel Tavares e Manoel Vicente. No final da tarde desta quarta-feira (11), os dois protagonizaram um bate-boca quente ao vivo e a cores na Casa de Vidro. O psiquiatra foi tirar satisfação com o colega após o modelo mandar um recado para os telespectadores sobre os motivos dele ser o escolhido para continuar no jogo.

"Não acho que aqui seja jogo da discórdia, porque eu estou colocando voto em mim e você está colocando voto em você. Eu falo de mim e não de você. Não estou dando opinião sobre você. Você pode falar de você porque a história é sobre votar em você, não me eliminar. Parece que você falou que eu não iria entrar para jogar, parece que você tem essa impressão", começou Manoel.

Gabriel ainda tentou explicar as suas declarações: "Cara, nós somos adversários e tenho a impressão que nossos objetivos são diferentes. Tenho uma opinião e não vejo problemas", respondeu o modelo para o ruivo. E ele ainda completou: 'Pra mim, eu posso sumir. Pra mim, não existe vantagem em ser famoso".

Visivelmente irritado, Manoel rebateu. "Não acho que isso indique quem está jogando ou não. Você pode entrar só pra jogar com o objetivo de ter dinheiro. Eu posso jogar com a ambição, porque eu sou ambicioso. Então, além de querer a grana, eu quero a fama. Quero as duas coisas".

Os dois continuaram discutindo até que em um determinado momento, enquanto Gabriel interagia com a plateia, Manoel ficou atrás dele e mandou um recado bem direto. "Eu vim pra causar, eu vim pra jogar. Só que no meu jogo a gente fala na cara. No meu jogo, a gente não fala pelas costas, fala na cara", gritou.